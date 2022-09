Von Kinderbuch bis Krimi: Lesetipps aus dem Ries

Oft gestaltet sich die Suche nach einem guten Buch als schwierig. Zum Ende des Sommers gibt es deshalb Tipps von Rieser Bücherkennern.

In den Ferien oder im Urlaub hat man endlich einmal Zeit zum Lesen. Häufig stellt sich nur die Frage: Was? Und wer könnte diese Frage besser beantworten als Buchhändler und Bibliothekarinnen aus Nördlingen und Oettingen? Wir haben sie nach ihren persönlichen Leseempfehlungen gefragt.

Ralf Lehmann von der Buchhandlung Lehmann empfiehlt „Eine Frage der Chemie“ von Bonnie Garmus. Das Buch handelt von Elizabeth Zott, einer Wissenschaftlerin in den USA der 50er- und 60er-Jahre, die mit den Vorurteilen der damaligen Zeit gegenüber Frauen zu kämpfen hat. Im Laufe der Geschichte wird sie zur alleinerziehenden Mutter und bekommt eine Kochshow im Fernsehen. „Noch ist der Beginn der 60er-Jahre. Noch ist die Gesellschaft in den USA weit entfernt von öffentlichen Debatten um Gleichberechtigung von Frauen und Bürgerrechtsbewegung. All diese Themen aber finden ihren Weg in Elizabeth Zotts ungewöhnliche Kochshow“, erzählt Ralf Lehmann, „Ein wirklich unterhaltsames, kluges und witziges Lesevergnügen.“

Auch lesenswert sei Axel Hackes „Ein Haus für viele Sommer“. Lehmann sagt: „Der Autor nimmt uns mit auf seine Urlaubsreisen der vergangenen Jahrzehnte, auf immer dieselbe Insel, zu immer demselben Ort, und lässt uns teilhaben an den Begegnungen mit den Menschen dort.“ Das Buch sei in einem „heiter-philosophischen Ton“ geschrieben und erzähle von Vorfreude, Aufregung und Urlaubsgefühlen.

Buchhändlerin Ann-Kathrin Schmid von der Nördlinger Buchhandlung Osiander empfiehlt das Jugendbuch „You will be the death of Me“ von Karen M. McManus. Es erzählt die Geschichte ehemals bester Freunde, die im Zeichen der vergangenen Freundschaft noch einmal etwas miteinander unternehmen wollen und deshalb einen gemeinsamen Ausflug machen. Während diesem werden sie jedoch in den Mord ihres Mitschülers hineingezogen und versuchen nun selbst zu ermitteln, was passiert ist. „Ein hochgradig spannender Jugendthriller!“, meint sie.

Buchempfehlungen von Nördlingens und Oettingens Buchspezialisten

Die Nördlinger Bibliothekarin Renate Feldmeier erklärt, warum "Eine Bibliothek in Paris" von Janet Skeselien Charles lesenswert ist: "Es ist eine sehr gelungene Mischung aus historischen Fakten und Fiktion und zeigt, wie wichtig Courage und Menschlichkeit in schwierigen Zeiten sind." Das Buch handelt von der Bibliothekarin Odile, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Zweiten Weltkrieg ihr Leben für die Leserinnen und Leser sowie Bücher der amerikanischen Bibliothek in Paris riskiert.

Ebenfalls empfiehlt Feldmeier "Sturmrot" von Tove Alsterdal. Die Polizistin Eira Sjödin kehrt in ihren Heimatort im Norden Schwedens zurück und wird mit einem Mord konfrontiert. Der Hauptverdächtige hat schon einmal einen Mord gestanden, aber ist er wirklich der Täter? "Der Auftakt der Trilogie ist vorwiegend durch seine Milieuschilderungen und die Darstellung der menschlichen Psyche lesenswert."

Aus der Oettinger Bibliothek kommt der Tipp "In den Wäldern der Biber" von Franziska Fischer. Nach einer Trennung und dem Rauswurf aus der gemeinsamen Wohnung zieht Alina zu ihrem Großvater in ein kleines brandenburgisches Dorf. Zu ihrem Opa hatte sie seit der Trennung ihrer Eltern vor 18 Jahren keinen Kontakt mehr. In der dortigen Natur kommt sie langsam zur Ruhe und entdeckt die Gründe, aus denen sich ihre Familie entzweite. Es sei ein wunderschöner Roman, der dem Leser durch seine Entschleunigung guttue, meint Bibliothekarin Kerstin Pflanz.

Für die Kleinen empfiehlt sie folgendes Buch: "Der karierte Käfer. 14 3/3 Geschichten" von Jens Rassmus. "Ein großer Lese- und Vorlesespaß", meint Pflanz. Es sind kurze Vorlesegeschichten für Kinder ab fünf Jahren mit besonderen Tieren, so vergisst unter anderem der Flamingo sein zweites Bein und der Elefant ist in sich selbst verliebt.