Orthopäde Dr. Nürnberger operiert nun auch am Nördlinger Krankenhaus

Die orthopädische Fachpraxis von Dr. Jörg Nürnberger in Oettingen hat die Zusammenarbeit mit dem Stiftungskrankenhaus Nördlingen erweitert. Der Facharzt hat jetzt wöchentlich donnerstags feste OP-Kapazitäten am Stoffelsberg, an denen er an seinen Patientinnen und Patienten die erforderlichen Eingriffe stationär vornehmen kann. Dazu gehören unter anderem künstliche Kniegelenke und sämtliche Eingriffe, die eine stationäre Versorgung erfordern. Dafür wurde eine Spezialsprechstunde jeweils am Dienstagnachmittag in der Praxis in Oettingen eingeführt. Hierfür können Patienten mit einem OP-Wunsch Termine telefonisch vereinbaren.

Nach wie vor werden Nürnberger zufolge ambulante Eingriffe sowohl in lokaler Betäubung als auch in Vollnarkose in seiner Praxis in Oettingen durchgeführt.

Dr. Nürnberger ist in Nördlingen Teil des Teams von Chirurgie-Chefarzt Dr. Olaf Lanzinger. Die Vorständin des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU), Kathrin Woratsch, begrüßt das Engagement des Oettinger Orthopäden am Stiftungskrankenhaus. Dadurch werde das ohnehin schon umfangreiche Leistungsspektrum der Nördlinger Klinik ausgebaut, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion.