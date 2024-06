Nördlingen

vor 16 Min.

Parkplatz-Problem an der Mess': „Die Leute sind zu faul zum Laufen“

Plus Viele parken unerlaubterweise vor den Einkaufsläden bei der Mess', weil der gewohnte Parkplatz wegfällt. Sie tun das nicht nur, aber auch aus Bequemlichkeit.

Von Veronika Ellecosta

Es hilft ja nix, wenn das Wetter nun mal nicht will: Da der Starkregen am vergangenen Wochenende die Wiese aufgeweicht hat, ist der übliche Parkplatz der Mess' in Nördlingen nicht nutzbar. Stattdessen hat die Stadt kurzfristig umdisponieren müssen und weist auf Ausweichparkplätze hin: Etwa am Döderlein-Parkplatz am Deininger Tor, im Parkhaus am Bahnhof oder in der Adamsstraße. Weil diese Parkflächen wiederum einen längeren Fußweg mit sich bringen würden, verkehren Shuttlebusse kostenlos auf den Straßen Richtung Mess': Donnerstag, Freitag und am kommenden Montag ab 17 Ur auf, am Wochenende ab 11 Uhr.

Freitagmittag pfeifen viele Gäste auf der Mess' aber auf die Ausweichempfehlungen der Stadt und stellen ihr Auto in der Nähe der Kaiserwiese ab. Ein Ehepaar etwa spaziert mit Eis in der Hand zurück zum Stellplatz vor der Mess', der eigentlich für Wohnmobile ausgeschildert ist. "Man muss halt früh dran sein", sagt der Ehemann zufrieden.

