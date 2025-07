Debatte ums Einfamilienhaus: Wie viele neue Bauplätze gibt es?

Ist das klassische Einfamilienhaus noch zeitgemäß? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des Nördlinger Stadtrates. Konkret war das neue Baugebiet Thema, das im Osten der Stadt, angrenzend zum Saubrunnen, in Richtung zur B25 entstehen soll. Das trägt noch den Namen „Wohnpark Ost“, wobei sich Oberbürgermeister David Wittner erhofft, dass bald ein neuer gefunden wird. Und zwar im Rahmen eines städtebaulichen und landschaftsplanerischen Planungswettbewerbs, den die Stadt ausloben will.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einfamilienhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis