Polizei kann Sachbeschädigungen an der Reimlinger Mauer aufklären

Die Polizei vermeldet zwei Ermittlungserfolge bei Sachbeschädigungen in Nördlingen. Vor allem der Fall an der Reimlinger Mauer hatte die Beamten beschäftigt.

Die sogenannten Vandalismus-Straftaten haben im Bereich der Polizeiinspektion Nördlingen im vergangenen Jahr deutlich zugenommen, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gibt. Der Anstieg von 127 auf 179 solcher Taten war hauptsächlich auf den Stadtbereich Nördlingen bezogen, wo allein 141 dieser Delikte registriert wurden. Über ein Drittel der Nördlinger Sachbeschädigungen sei auf den Bereich der Reimlinger Mauer entfallen.

Seit September 2021 häuften sich dort die Vandalismusfälle. So wurden unter anderem Eier an Hauswände geworfen, Autos mit Farbe übergossen, Türschlösser verklebt und die Hausfassaden mit Farbe besprüht bzw. beschmiert. Trotz intensiver Ermittlungsarbeit und polizeilichen Überwachungsmaßnahmen habe zunächst kein konkreter Tathinweis gewonnen werden können, teilen die Beamten mit. Auch bei den folgenden Taten ließ die zunächst unbekannte Person keinerlei zeitlichen Rhythmus oder eine Regelmäßigkeit erkennen.

Polizei hat Tatverdacht für Beschädigungen an der Reimlinger Mauer

Gleichwohl hatte die Nördlinger Polizei einen vagen Tatverdacht, der allerdings zu keinen weiteren polizeilichen Maßnahmen berechtigte. Nachdem Ende des Jahres 2022 die Serie für kurze Zeit abgebrochen war, wurden ab Februar laut Polizei wieder Sachbeschädigungen/Schmierereien im Stadtgebiet festgestellt und zur Anzeige gebracht. Zunächst hätten unbekannte Täter verschiedene Bauwerke im gesamten Stadtgebiet Nördlingen mit schwarzer Farbe besprüht. So stellten Mitarbeiter der Stadt Nördlingen Mitte Februar mehrere Graffitis unter anderem an der Wemdinger Unterführung, an einer Mauer am Karl-Schlierf-Platz, an der Höhnbrücke, am Löpsinger Graben und am Reimlinger Tor fest. Auch an der Reimlinger Mauer begannen unbekannte Personen im Frühjahr 2023 wieder mit dem kriminellen Treiben.

In der Nacht vom 21. auf den 22. April wurden zwei Hausfassaden mit roter Farbe beschmiert. Die eingesetzten Beamten hätten sich aufgrund der geschilderten Vermutung nach der Anzeigenaufnahme zum Wohnanwesen der infrage kommenden Dame begeben, heißt es in der Mitteilung. Auf dem Weg dorthin fanden die Beamten einen kleinen roten Farbtropfen am Eingangsbereich deren Anwesens. "Ein Hinweis dafür, dass die Polizisten auf dem richtigen Weg waren", so die Pressemeldung. Nachdem die Hausbewohnerin den Beamten bereitwillig öffnete und mit einem Tatvorwurf konfrontiert wurde, räumte sie die beiden Sachbeschädigungen ein. In einer eingehenden Folgevernehmung habe die 66-Jährige gestanden, eine Vielzahl der insgesamt 54 zur Anzeige gebrachten Sachbeschädigungen allein begangen zu haben. Der verursachte Gesamtschaden dürfte bei etwa 15.000 Euro liegen, so die Beamten.

Was die Frau als Motiv für die Beschädigungen in Nördlingen angibt

Nach einem Motiv befragt, warf die Frau den Anwohnern der Reimlinger Mauer fehlende Akzeptanz vor. Nach ihren glaubhaften Angaben sei sie für die Schmierereien im übrigen Stadtgebiet (meist in schwarzer Farbe und mit Schriftzügen) nicht verantwortlich. Polizeichef Walter Beck zeigt sich laut der Mitteilung erfreut über den Ermittlungserfolg: "Vandalismus ist nichts anderes als Zerstörungswut. Als Antrieb werden oft Suff, Frustration oder die sogenannte Mutprobe genannt. Die Ermittlungen gestalten sich meist schwierig, weil Zeugenhinweise beziehungsweise Videoaufnahmen fehlen. Die Täter verursachen nicht nur hohe Sachschäden, sondern verunsichern auch die Anwohnerschaft. Umso mehr freut es mich, dass sich die Hartnäckigkeit meiner Kolleginnen und Kollegen in diesem Fall ausgezahlt hat."

Völlig unabhängig von diesem Ermittlungserfolg konnte auch eine Sachbeschädigung in der Steingass-Tiefgarage geklärt werden. Hier kamen die Nördlinger Beamten durch die Auswertung von Kameraaufnahmen drei jungen Frauen auf die Spur. Die mutmaßlichen Täterinnen hatten am Nachmittag des 14. April mit schwarzer Farbe diverse Schriftzüge und Grafiken an die Wand der Tiefgarage geschmiert. Ein Beamter erkannte auf den Aufzeichnungen eine 14-Jährige, die ihm von einer früheren Angelegenheit bekannt war. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen müssen sich nun für den Schaden verantworten. (AZ)