Prostitution im Ries? - Polizei setzt "Schein-Freier" ein

Plus Unsere Redaktion erhält einen Hinweis, wonach Prostituierte in Nördlingen wieder ihre Dienste anbieten. Warum das verboten und der Kripochef nicht überrascht ist.

Der Absender der E-Mail ist nicht erreichbar. Eine Telefonnummer hat er nicht angegeben, einen Wohnort auch nicht. Und eine Antwortmail unserer Redaktion kann an seine E-Mail-Adresse nicht zugestellt werden. Ganz offensichtlich möchte diese Person nicht erreicht werden – und doch darauf hinweisen, dass es im Ries, genauer gesagt in Nördlingen, Prostitution gibt.