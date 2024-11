Radfahrer stürzt nach Kollision mit quer gespanntem Spanngurt

Bei einem Sturz, verursacht durch einen Spanngurt, hat sich ein Radfahrer am Mittwoch verletzt. Der 64-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Rad gegen 23.30 Uhr am Löpsinger Graben in Richtung Löpsinger Straße. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Löpsinger Straße bemerkte der Mann einen Spanngurt, der quer über die Fahrbahn gespannt war. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte von seinem Fahrrad. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Da er den Vorfall erst am nächsten Tag bei der Polizei meldete, konnte diese vor Ort keine Maßnahmen treffen. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

