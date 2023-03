Das Rätsel um ein hebräisches Buch im Stadtarchiv ist gelöst

Plus Ein großes, altes Buch ist im Nördlinger Stadtarchiv abgegeben worden. Jetzt wurde nicht nur ein Besitzer ermittelt, das wertvolle Werk ist auch im Stadtmuseum zu sehen.

Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, was es mit dem stark beschädigten, ziemlich großen und ziemlich alten Buch im Nördlinger Stadtarchiv auf sich hatte. Klar war nur, dass der Inhalt in hebräischer Schrift gedruckt und dass es, seinem abgegriffenen Zustand nach, über Jahrhunderte regelmäßig benutzt worden war.