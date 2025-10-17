Red Wood Cats spenden

Der FC Bayern Fanclub Red Wood Cats hat dem ökumenischen Hospizprojekt im Landkreis eine Spende in Höhe von 1500 Euro überreicht. Die Übergabe fand im Beisein der Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange (CSU) und Christoph Schmid (SPD) statt, die sich beide als Schirmherren für das Hospizprojekt engagieren. Zur Spende kam es durch eine besondere Verbindung: Ulrich Lange hatte den Fanclub zu einer Fahrt in den Deutschen Bundestag nach Berlin eingeladen. Als Dank für dieses Erlebnis wollten sich die Red Wood Cats erkenntlich zeigen und entschieden sich, eine Spende für ein Projekt in der Region zu tätigen. Da das Hospizprojekt Lange sehr am Herzen liegt, fiel die Wahl schnell und einstimmig auf diese Einrichtung. Die Spende wurde von Johannes Beck, Geschäftsführer der Hospiz-Gesellschaft, sowie Josef Lechner, Kirchenpfleger der katholischen Pfarreiengemeinschaft Nördlingen, mit großer Freude entgegengenommen.

