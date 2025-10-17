Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Nördlingen: Red Wood Cats spenden

Nördlingen

Red Wood Cats spenden

1500 Euro für Hospizprojekt Donau-Ries
Von Tina Reicherzer Diakonie Donau-Ries gGmbH
    • |
    • |
    • |
    Christoph Schmid (MdB), Josef Lechner (katholische Pfarreiengemeinschaft), Manuel Grüneis, Johannes Beck (Geschäftsführer Donau-Ries Hospiz), Erhard Witt, Cornelia Beck, Barbara Peiker, Ulrich Lange (MdB), Renate Schneider
    Christoph Schmid (MdB), Josef Lechner (katholische Pfarreiengemeinschaft), Manuel Grüneis, Johannes Beck (Geschäftsführer Donau-Ries Hospiz), Erhard Witt, Cornelia Beck, Barbara Peiker, Ulrich Lange (MdB), Renate Schneider Foto: Angelika Sachnovski

    Der FC Bayern Fanclub Red Wood Cats hat dem ökumenischen Hospizprojekt im Landkreis eine Spende in Höhe von 1500 Euro überreicht. Die Übergabe fand im Beisein der Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange (CSU) und Christoph Schmid (SPD) statt, die sich beide als Schirmherren für das Hospizprojekt engagieren. Zur Spende kam es durch eine besondere Verbindung: Ulrich Lange hatte den Fanclub zu einer Fahrt in den Deutschen Bundestag nach Berlin eingeladen. Als Dank für dieses Erlebnis wollten sich die Red Wood Cats erkenntlich zeigen und entschieden sich, eine Spende für ein Projekt in der Region zu tätigen. Da das Hospizprojekt Lange sehr am Herzen liegt, fiel die Wahl schnell und einstimmig auf diese Einrichtung. Die Spende wurde von Johannes Beck, Geschäftsführer der Hospiz-Gesellschaft, sowie Josef Lechner, Kirchenpfleger der katholischen Pfarreiengemeinschaft Nördlingen, mit großer Freude entgegengenommen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden