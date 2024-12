Römischer Nachmittag am THG Nördlingen

Auch in diesem Schuljahr hat die Fachschaft Latein des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen die Schülerinnen und Schüler der fünften Jahrgangsstufe sowie interessierte Eltern zu einem römischen Nachmittag eingeladen. Passend zur Vorweihnachtszeit wurden zunächst lateinische Weihnachtslieder gesungen, ehe in verschiedene Bereiche der römischen Antike hineingeschnuppert werden durfte. Mit römischen Leckereien wie Panis (Brot) mit Epityrum (Olivenpaste) oder Moretum (Kräuter-Käse-Paste), Isicia ex Sphondylis (Pilzkroketten) und Gustum de Praecoquiis (Vorspeise aus Aprikosen) lernten die Schüler die römische Küche kennen. Zudem schlüpften sie in Togen mit Purpurstreifen oder Tuniken, versuchten sich an verschiedenen Würfel- und Geschicklichkeitsspielen aus dem alten Rom, schmökerten in spannende Bücher auf Latein bzw. über die Römer hinein und bastelten selbst ein römisches Mühlespiel, ein Papyrus-Lesezeichen oder einen römischen Wachturm. Auf diese Weise wurde die römische Antike für die fünften Klassen zu einem greifbaren Erlebnis.

