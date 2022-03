Nördlingen

vor 26 Min.

SPD-Politiker Schmid: Deshalb greift die Nato in der Ukraine nicht ein

Plus SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid sitzt im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Wie er die Lage im Ukraine-Krieg derzeit einschätzt.

Von Martina Bachmann

Herr Schmid, viele Menschen haben auch im Landkreis Donau-Ries Angst angesichts des Krieges in der Ukraine. Sie sind als SPD-Abgeordneter Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Welche Einblicke bekommen Sie in die aktuelle Situation?



Christoph Schmid: Wir bekommen sehr viele Informationen, einige sind auch als geheim eingestuft. Teilweise müssen wir vor der Sitzung Handys, Uhren und Tablets abgegeben. Und auch Notizen, auf denen wir uns Fragen notieren, müssen am Ende vernichtet werden. Ich fühle mich über unsere Nachrichtendienste gut informiert. Die hatten bereits eine Woche vor dem Einmarsch der Russen ein solches Szenario für durchaus möglich gehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen