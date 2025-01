Schülerzeitungsteam der Realschule Maria Stern erfolgreich

Die Schülerzeitung „Maria Stern Blättle“, die im letzten Schuljahr zum ersten Mal erschienen ist, hat sich als eine der besten Schülerzeitungen an Realschulen in Bayern für den Bundeswettbewerb in Berlin qualifiziert. Die acht Schülerinnen und Schüler der Schülerredaktion zusammen mit der betreuenden Lehrkraft Simone Seitzinger haben viel Arbeit und Herzblut in die Zeitung gesteckt. Bei einem Redaktionsbesuch bei den „Rieser Nachrichten“ konnten die Schülerinnen und Schüler gute Tipps für eine attraktives Layout und für interessante Bericht bekommen. Jetzt heißt es Daumen drücken für den Bundeswettbewerb!

Maria Stern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schülerzeitung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundeswettbewerb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis