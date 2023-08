Senior stiehlt in Nördlingen Parfum

Eine Angestellte beobachtet einen Mann in Nördlingen beim Stehlen. Der Senior erhält eine Anzeige.

Ein 81-Jähriger hat in einer Nördlinger Drogerie am Dienstag versucht, ein Parfum zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Angestellter des Marktes in der Löpsinger Straße, wie der Senior das Duftwasser im Wert von etwa 111 Euro entwendete. Der Senior erhält eine Anzeige und ein Hausverbot.

