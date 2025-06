Klimawandel: Nördlingen testet neue Bauarten beim Stiftungswald

Für die Stadt Nördlingen hat der Stiftungswald seit jeher eine herausragende Bedeutung. In früheren Zeiten wurde er vorwiegend als Wirtschaftsfaktor betrachtet, weil er Jahr für Jahr mit der Holzbewirtschaftung gute Erträge bescherte. In jüngster Vergangenheit rückt er angesichts der rasant zunehmenden Erderwärmung zusätzlich als Speicher von CO 2 immer mehr in den Mittelpunkt.

