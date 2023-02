Nördlingen

25.02.2023

Sex gegen Geld: Ist illegale Prostitution im Ries ein Problem?

Plus Immer wieder wenden sich Bürger an die Kriminalpolizei und machen auf käuflichen Sex aufmerksam. Einer von ihnen hat sich jetzt auch an unsere Redaktion gewandt.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Immer wieder erreichen die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, dass Prostituierte ihre Dienste in der Region anbieten. Auch unsere Redaktion erhielt kürzlich eine Mail eines Bürgers in Kopie, der im Internet auf ein Inserat gestoßen war, in dem käuflicher Sex in einem Nördlinger Stadtteil offeriert wird, bebildert mit entsprechenden Nacktfotos. Ist illegale Prostitution ein Problem im Ries?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen