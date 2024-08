Sie hat Nördlingens Wälder im Griff

Vor zehn Jahren absolvierte Pia Mayer ein Schülerpraktikum im Forstbereich am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen. Jetzt hat die 24-jährige Försterin die Leitung des flächenmäßig größten Forstreviers im Amtsgebiet übernommen. Seit Juli betreut sie im Revier Nördlingen zahlreiche Kommunal- und Privatwälder. „Das Revier ist ebenso anspruchsvoll wie abwechslungsreich und spannend“, sagt Mayer.

Die gebürtige Dillingerin wuchs auf einem Schwaighof im Donauried bei Tapfheim auf. Nach ihrem Forstpraktikum am AELF Nördlingen-Wertingen durchlief sie weitere Praktika im Fuggerschen Stiftungsforstamt, bei den Staatsforstbetrieben Kaisheim und Zusmarshausen und bei der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen. Damit war der Grundstein für eine Karriere als künftige Forstbeamtin gelegt. Mayer studierte von 2018 bis 2022 Forstingenieurwesen an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Am AELF Nördlingen-Wertingen und beim Staatsforstbetrieb Kipfenberg leistete sie ihren Vorbereitungsdienst für die Staatliche Forstverwaltung. Im vergangenen Jahr übernahm sie die Vertretung im Forstrevier Feldheim und heuer die Vertretung im Forstrevier Nördlingen. Im Juli wurde Mayer schließlich zur Leiterin des Forstreviers Nördlingen berufen.

Neue Forstleiterin Pia Mayer hat ein abwechslungsreiches Revier übernommen

Das Revier von Pia Mayer umfasst die Gemeinden Alerheim, Amerdingen, Auhausen, Deiningen, Ederheim, Ehingen, Forheim, Fremdingen, Hainsfarth, Hohenaltheim, Maihingen, Megesheim, Mönchsdeggingen, Möttingen, Munningen, Nördlingen, Oettingen, Reimlingen, Wallerstein und Wechingen.

„Aufgrund meines landwirtschaftlichen Hintergrunds habe ich mich von Kindesbeinen an viel mit der Natur beschäftigt“, verrät die Försterin. „Die Kraft und Vielfalt der Natur haben mich schon immer fasziniert.“ Damit ist sie im Revier Nördlingen mit seinen abwechslungsreichen Waldlandschaften an der richtigen Stelle. Die Mitte des Rieskraters ist zwar arm an Wäldern, aber der Kraterrand ist umso dichter mit einer großen Vielfalt von Baumarten bewaldet. Während im nördlichen Ries das Nadelholz dominiert, wächst im südlichen Ries viel Laubholz, überwiegend Buche. Der östliche Teil des Forstreviers Nördlingen ist wiederum vorwiegend mit Kiefer und Fichte bestockt. „Aufgrund des Einschlags eines Meteoriten vor rund 15 Millionen Jahren gestalten sich die Standortverhältnisse im Ries sehr variabel“, erklärt Mayer. Sie reichen von trocken bis nass, tief- bis flachgründig und von sandig bis tonig. „Diese Vielfalt der Bodenverhältnisse erfordert auch eine vielfältige Palette an Baumarten.“

Nördlinger Forstrevierleiterin will den Umbau zu Mischwäldern voranbringen

Für ihre neue Tätigkeit als Revierleiterin hat sich die junge Försterin Schwerpunkte gesetzt. Sie möchte den Umbau von Fichtenbeständen und abgängigen Kieferbeständen in standortgerechte, klimatolerante und damit stabile Mischbestände voranbringen. Um das waldbauliche Risiko zu streuen und die Buchenbestände anzureichern, setzt Mayer auf das Einbringen von Mischbaumarten. Auch der Waldschutz ist für sie ein wichtiges Thema. Vor allem der Klimawandel mit dem steigenden Befallsdruck durch Borkenkäfer, mit dem Eschentrieb- und Kieferntriebsterben oder auch mit der Ausbreitung von Eichenschädlingen stellt die Waldbesitzer und Forstleute vor große Herausforderungen.