Nördlingen

So ist die Corona-Lage im Nördlinger Krankenhaus

Plus Omikron sorgt im Landkreis Donau-Ries für Rekordinzidenzen. Doch die Lage im Nördlinger Krankenhaus hat sich deutlich verbessert.

Von Martina Bachmann

Herr Professor Kuch, wie ist derzeit die Lage am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen?



Professor Dr. Bernhard Kuch: Insgesamt ist gerade sehr viel los, gestern ging es wieder bis spät in den Abend hinein. Das sind aber die normalen Schwankungen, die wir im Winter immer haben. Gerade kommen viele Patienten mit einem Herzinfarkt, wir haben auch immer wieder chirurgische Notfälle.

