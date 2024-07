Sommerkonzert des THG: Von Piraten und fernen Galaxien

Gleich mehrere musikalische Ensembles glänzen in der Aula des Nördlinger Gymnasiums. Ein großes Orchester trat unter der Leitung von Andreas Nagl auf.

Mit Wohlfühlklängen, echten Klassikern und heißen Rhythmen begeisterten die musikalischen Ensembles des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen das Publikum in der vollbesetzten Aula. In ihrer Begrüßung lud Schulleiterin Dr. Renate Rachidi alle Anwesenden zu einer kleinen Verschnaufpause von der derzeit nervenaufreibenden und spannungsgeladenen Fußball-EM ein und versprach ein fantastisches Konzert. Dessen Auftakt übernahm der Chor unter der Leitung von Silke Keßler.

Zu dem Song „Nur noch kurz die Welt retten“ von Tim Bendzko hatten die Mitglieder eine begleitende Präsentation erstellt, die das Smartphone in seiner Funktion als Retter in der Not in den Fokus rückte. Die beiden Lieder „Red, red rose“ und „Feeling good“ weckten beim Publikum eine Stimmung der Harmonie, ehe der weibliche Oberstufenchor mit dem bewegenden „Keine Maschine“ sein Können zeigte. Durch die Chorsongs führte ein gut aufgelegtes Moderationstrio, bestehend aus Luisa Benoit, Jana Hochweiß und Lara Kohn. Für die Auftritte von Bigband und Orchester übernahm diese Aufgabe Amelie Kloster, die dies charmant erledigte.

Bigband des THG unter Dirigat von Andreas Nagl

Zunächst öffnete sich der Vorhang zu den fetzigen Klängen von „Jumpin at the Woodside“, das von der Bigband unter Dirigent Andreas Nagl gespielt wurde. Die Klassiker „Cantaloupe Island“ und „25 or 6 to 4“ luden die Zuhörer zum Mitwippen ein, ehe das verträumte „Summertime“ ruhigere Töne anschlug. Neu im Repertoire waren der folgende 60er Jahre-Titel „Green Onions“ und der moderne Jazz-Song „Grooved Pavement“. Abgerundet wurde dieser einheizende Konzertteil von „Take Five“ und „Saxes with Attitude“. Bei allen Stücken unterstrichen verschiedene Solo-Parts das musikalische Talent etlicher Bigbandmitglieder.

Nach einer kurzen Pause wurde die Bühne von einem echten X-Large-Orchester erobert, dessen bloße Größe dieser Bezeichnung bereits gerecht wurde. Doch darüber hinaus war auch das musikalische Können des Orchesters, das von Andreas Nagl geleitet wird, extra groß. Dies bewiesen die Musiker bei epischer Kinofilmmusik, zum einen mit den „Themes from Star Wars – Attack of the Clones“, zum anderen mit einem „Medley from Pirates of the Caribbean“. So wurde das begeisterte Auditorium in fremde Galaxien und auf ein Piratenschiff entführt. Mit tosendem Applaus und dem deutlichen Wunsch nach einer Zugabe verliehen die Konzertbesucher ihrer Begeisterung Ausdruck.

Mit diesem Sommerkonzert haben die Musikensembles des THG Nördlingen erneut ihr hohes Niveau bewiesen und gezeigt, dass Schulmusik wirklich hohen Ansprüchen gerecht werden kann. (AZ)

Lesen Sie dazu auch