Sonderzug „Gerd Müller“ bringt etwa 500 Gäste nach Nördlingen

Plus Rund 500 Gäste aus München, darunter zahlreiche FC-Bayern-Fans, fahren mit zwei historischen Zügen nach Nördlingen. Was noch auf dem Programm stand.

Die lange schwarze Dampflok mit Baujahr 1939 tutet laut, als sie am Dienstag, an Mariä Himmelfahrt, kurz vor 13 Uhr in den Nördlinger Bahnhof einfährt. Der historische Sonderzug „Gerd Müller“ hat rund 500 Fahrgäste aus München nach Nördlingen gebracht, wo die Gäste im Rahmen einer Stadtführung auch die neue Statue des „Bombers der Nation“ besichtigen konnten. Das Event, das das Bayerische Eisenbahnmuseum veranstaltet hat, bot etwas für Fußballfans, für Interessierte an historischen Eisenbahnen und für klassische Städtereisende.

Auch die Fahrgast-Waggons aus den 1950ern und 1960ern sind historisch, sie gehörten früher zu einem D-Zug. Als sich deren Türen nach dem Einfahren öffnen, ergießt sich der Gästestrom über den Bahnsteig, zwischendrin sieht man immer wieder FC-Bayern-Trikots und das Vereinsabzeichen herausspitzeln.

