Nördlingen

vor 33 Min.

"Sonst waren wir still, heute wollen wir aufstehen": Demonstrierende in Nördlingen

Plus Mehrere Tausend Menschen kommen zur Demo nach Nördlingen. Was die Teilnehmer bewegt und was sie sich vom Protest erhoffen.

Von Pauline Herrle

Bunte Fahnen und selbst gestaltete Plakate zeugten von einer Vielfalt an Meinungen und Menschen, die an der Demo für Demokratie und Vielfalt teilnahmen. Wir wollten von den Menschen wissen: Was hat sie dazu bewegt, auf den Nördlinger Marktplatz zu kommen?

„Wir dachten uns, je größer der Widerstand, desto besser“, sagte Frank Molder aus Oettingen, der gemeinsam mit seinen Freunden Barbara Schittenhelm (62 Jahre), Ute Küper (59 Jahre) und Andreas Linsenmeyer (56 Jahre) an der Demo teilnahm. „Wir sind Teil derer, die sonst immer still waren, aber heute wollen wir aufstehen“, so der 61-Jährige. Vor allem auch in kleineren Orten solle gezeigt werden, dass Rechtsextremismus keinen Platz hat – „auch bei uns hier in der bayerischen Provinz“, so Linsenmeyer.

