Spende für Kleinbauern in Honduras

Kolping Honduras: Bekämpfung der Folgen des Klimawandels für Kleinbauern Kolpingbruder Stefan Heinrich wählte das Honduras Hilfsprojekt von Kolping International aus für den der Erlös der Erntedankbrote-Aktion. Freudestrahlend hält der Initiator dieser Aktion das überwältigende Ergebnis in Händen. Irmgard Riedel, für die Finanzen verantwortlich bei der Kolpingsfamilie, stellte den Scheck für Kolping International aus und freute sich mit ihm. Durch den Klimawandel müssen die Bauern ihre Ernte und Produktion umstellen. Kolping Honduras unterstützt seine Mitglieder neben Schulungen auch mit Kleinkrediten für nötige Anschaffungen. Die armen Bauern hätten die Mittel sonst nirgendwo als Kredit bekommen. In den Nördlinger Pfarrgemeinden St. Salvator und erstmals in St. Josef erfolgte die Abgabe gegen eine Spende nach den Gottesdiensten. Durch die große Unterstützung der Bäckerei Diethei und den Gaben der Gottesdienstbesucher wurden dabei stolze 920 Euro gesammelt, die von der Kolpingsfamilie auf glatte 1000 Euro aufgerundet wurden. Zwischenzeitlich bedankte sich Kolping Intentional sehr herzlich für diesen Beitrag zur Hilfe in Honduras aus Nördlingen. Kolping, eine Weltgemeinschaft, solidarisch weltweit unterwegs, gekennzeichnet von praktischer und pragmatischer Arbeit. „Eben verantwortlich leben – solidarisch handeln!“, so fasst es Vorsitzender Paul Ritter zusammen. Foto: PR

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.