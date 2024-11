Sportelternabend am THG

Diesem Aufruf zum Sportelternabend der 5. Klassen folgten in der Woche vor den Herbstferien zahlreiche Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrer in die Hermann-Keßler-Halle. Die Veranstaltung der Fachschaft Sport soll neben der Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennenzulernen, vor allem Freude an der Bewegung vermitteln. Dabei sollen besonders die Kinder, aber auch die Eltern und Sportlehrerinnen und Sportlehrer Spaß am gemeinsamen Miteinander oder beim Wetteifern verspüren. Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch die Fachschaftsleiterin Eva Leister wärmten sich alle Teilnehmer bewegungsintensiv auf. Anschließend verteilten sich die Eltern und ihre Kinder auf die vorbereiteten Stationen, die von der Fachschaft Sport betreut wurden. Mit großer Begeisterung wurden nach Herzenslust nacheinander ein Abenteuerparcours, verschiedene Formen von Rope Skipping, Badminton und fliegende Bälle erprobt. Nach diesen körperlichen Anstrengungen folgte abschließend nach einem kurzen Cool-Down ein Flashmob zu einer motivierenden Musik, welcher von den Sportlehrerinnen angeleitet wurde. Auch die Mamas und Papas haben sich zahlreich davon anstecken lassen. Vor allem in dieser Phase des Abends spürten alle noch einmal die begeisterte Atmosphäre. Am Ende waren sich alle einig, dass dieser gemeinsame Sportabend etwas Besonderes ist und viel Spaß gemacht hat. (AZ)

