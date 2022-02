Stabenmontag 2022 in Nördlingen soll stattfinden: Testen vor dem Umzug

Der Stabenfest-Ausschuss hat zum ersten Mal getagt. Einig waren sich alle: Die Kinder sollen ihr Stabenfest und ihren freien Tag bekommen.

Das Stabenfest soll 2022 wieder stattfinden. Deshalb tagte kürzlich der entsprechende Ausschuss, wie Oberbürgermeister David Wittner im Nördlinger Stadtrat am Donnerstagabend berichtete. Man traf sich digital und sprach darüber, wie man den Kindern das Fest ermöglichen könne - das sei auch der Wunsch der Elternvertreter und der Schulen, so der OB. Schließlich müssten die Buben und Mädchen auch am Präsenzunterricht teilnehmen.

Einiges ist noch unklar: Wie verfährt man beim Stabenfest mit Zuschauern?

Die Idee: Die Kinder sollen alle erst in der Schule getestet werden und sich anschließend an einem Aufstellungsplatz treffen. Die Kapellen reihen sich später ein. Unklar sei noch, wie man die Zuschauer-Frage und das Auflösen des Umzugs löse, so Wittner.

17 Bilder Stabenfest: Buntes Treiben in Nördlingen Foto: Anja Ringel

Auf die traditionelle Huldigung auf dem Marktplatz - dort waren die Kinder bei den vergangenen Stabenfesten dicht an dicht gestanden - soll womöglich verzichtet werden, Wittner: "Wir haben ja noch bis Mai Zeit, zu überlegen."