Nördlingen

vor 43 Min.

Stadtmauerfest: Von Feuer-Zauber, Mittelalter-Spektakel und der Gemeinschaft

Mit brennendem Kohlenstaub zaubert „Feuriosum“ eine sensationelle Feuershow in den Nachthimmel.

Plus Alle drei Jahre nur findet das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen statt. Entsprechend gehen die Nördlinger darin auf, wenn der Kalender einmal wieder vom Mittelalter-Spektakel kündet.

Von Jochen Aumann, Jochen Aumann, Dominik Durner Artikel anhören Shape

Mal prasselt der Regen dahin, mal schüttet es wie aus Eimern aus den dunklen Wolken über Nördlingen, dann bricht hin und wieder ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke: Das 14. Historische Stadtmauerfest in Nördlingen ist geprägt von Wetter-Willkür. Doch egal, in den alten Gassen der Stadt, in den vielen Lagern oder vor den zahlreichen Bühnen, der Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern vermag die Prüfung Petrus' keinen Abbruch zu tun. Nicht einmal, wenn mitunter ein Programm-Höhepunkt den Niederschlägen zum Opfer fällt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen