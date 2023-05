Starte deinen Tag richtig – oder doch nicht?

Unsere Kolumnistin Theresa Wizinger wird von Instagram-Bildern inspiriert und versucht, besser in den Tag zu starten. Zumindest an einem Dienstag gelingt es.

Jeden Morgen, wenn ich (zugegeben: bescheuerter Weise) Instagram auf meinem Handy öffne, schaue ich auf gestählte Waden die munter auf Feldwegen joggen, werden mir Früchte und Salatköpfe in pürierter Form entgegengestreckt oder sehe ich Hanteln, die in irgendwelchen Wohnzimmern vor Yogamatten drapiert sind. Stets sind die Fotos mit den Worten „Start your Day right!“ versehen, was ich eigentlich sehr nett finde, immerhin ruft mich hier jemand dazu auf, meinen Tag doch gefälligst auch mal richtig zu starten.

Na gut, denke ich mir an einem Dienstagmorgen, da wird schon was dran sein, vielleicht wird der Dienstag direkt noch nen Ticken cooler, wenn ich ihn ausnahmsweise mal anders beginne als sonst. Also anders als Aufstehen mit noch geschlossenen Augen, Zähneputzen mit noch geschlossenen Augen und das Haus verlassen mit noch geschlossenen Augen.

Lieber etwas Unverfängliches wie Radfahren

Ich wäge ab, wie mein Tag richtig starten könnte, stelle fest, dass ich keine Früchte im Kühlschrank hab und Salat eigentlich nur mit Essig und Öl mag. Joggen fällt auch weg, wegen, na ja ... wegen Joggen eben. Und dass Hanteln in irgendeiner Weise dafür sorgen können, dass ein Tag richtig startet, weigere ich mich zu glauben. Ich entscheide mich also für sowas Unverfängliches wie Radfahren. Die ersten paar Minuten verfluche ich Instagram für diese absurde Verführung und mich selbst dafür, dass ich mich nicht für den pürierten Kopfsalat entschieden habe. Weil die Beine direkt wehtun und weil man so schnaufen muss. Und weil sich's noch meilenweit entfernt von „right“ anfühlt.

Doch nach einer gewissen Zeit scheint sich mein Körper einzugrooven. Ich beginne meine Umgebung wahrzunehmen, fühle die Sonnenstrahlen, ertappe mich sogar, wie ich einer anderen Radfahrerin lächelnd zunicke. So unter Kolleginnen quasi. Ich höre Vögelgezwitscher, fahre an blühenden Wiesen vorbei, spüre den Wind in meinem Gesicht. 18 Minuten später sitze ich herrlich energetisiert am Esstisch und habe das Gefühl alles richtig gemacht zu haben. Sogar der Nutellatoast scheint direkt ein wenig leckerer zu schmecken, vermutlich will sich der Körper sein Essen erst verdienen (und wenn es nur 4,2 Kilometer Schrittgeschwindigkeit auf dem City-Rad sind). Und während ich die Nutellaschicht mit Kaffee von den Zähne spüle, kann ich diese Sache mit dem Richtig-Starten schon irgendwie verstehen. Hoch motiviert und voller Energie nehme ich mir vor, das jetzt auch regelmäßig zu machen.

Mittwochmorgen regnet es. Mal wieder. Ich stelle meinen Wecker zehn Minuten weiter und habe absolut nichts dagegen, meinen Tag einfach nur so „ganz okay“ zu starten.

Lesen Sie dazu auch