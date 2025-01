Auseinandersetzung in Nördlingen endet in Zwangseinweisung

Eine Körperverletzung hat sich am Freitag gegen 19.45 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in Nördlingen ereignet. Laut Polizeibericht kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Anwohnern. Dabei sei ein Beteiligter leicht verletzt worden, der sich anschließend zur Polizeiinspektion Nördlingen begab. Dort habe er die anwesenden Beamten beleidigt, bedroht und sei lautstark herumgetobt. Da er nicht beruhigt werden konnte, sei er eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen worden, so die Beamten. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obdachlosenunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auseinandersetzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis