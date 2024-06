Streit zwischen Pärchen eskaliert

Weil ein 18-Jähriger ein fremdes Mädchen auf der Nördlinger Mess geküsst haben soll, verpasst ihm seine 14-jährige Freundin eine Ohrfeige.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße in Nördlingen ist es am Freitagabend gegen etwa 19 Uhr zu einem handfesten Streit zwischen einem Pärchen gekommen.

Dem Polizeibericht zufolge soll der 18-jährige Mann auf der Mess' ein anderes Mädchen geküsst haben, weshalb ihm seine 14-Jährige Freundin eine Ohrfeige verpasste.

Im Anschluss geriet der 18-Jährige noch mit einer 16-jährigen Bekannten in Streit, welcher er wiederum eine Ohrfeige verpasste.

Eine weitere 14-jährige Bekannte versuchte die Beiden zu trennen, woraufhin sie der 18-Jährige am Arm packte. Daraufhin verspürte sie kurzzeitig Schmerzen und erlitt eine Rötung. (AZ)