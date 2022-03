Timo Meister ist der neue Schulleiter in Maria Stern

Maria Stern Nördlingen hat in Timo Meister einen neuen Schulleiter gefunden. Meister hat mit seinen 35 Jahren bereits viele Erfahrungen gesammelt.

Nach nur einem Jahr als Stellvertreter übernimmt Timo Meister im Sommer die Leitung der Fachakademie für Sozialpädagogik und der Fachschule für Grundschulkindbetreuung Maria Stern Nördlingen. Er folgt Dr. Sigrid Christeiner nach, die seit 20 Jahren die Fachakademie als Schulleiterin geprägt hat und zum Schuljahresende in den wohlverdienten Ruhestand wechselt, womit eine lange und erfolgreiche Ära endet.

Der gebürtige Nördlinger Timo Meister kennt das Umfeld bestens, in dem er nun die renommierte Fachakademie und die Fachschule des Schulwerks der Diözese Augsburg leiten wird. Zum einen ist er dort seit 2013 Lehrer für die Fächer Pädagogik und Psychologie und zum anderen hat er in unmittelbarer Nachbarschaft an der Realschule Maria Stern seinen eigenen Schulabschluss erworben.

„Wir sind glücklich, dass wir mit Herrn Meister eine Persönlichkeit gewonnen haben, die sich hundertprozentig mit Maria Stern und dem Schulstandort identifiziert und den Teamgedanken in ihrem Leitungsverständnis großschreibt“, freut sich Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg.

Meister hat einen weiten Weg hinter sich – von Indien bis nach Nördlingen

Nach seiner Ausbildung zum Erzieher arbeitete Timo Meister als Lehrer für Deutsch und Englisch in Shanghai sowie an einer Schule und einem Waisenhaus für geistig behinderte Kinder in Palampur in Indien. Anschließend studierte Timo Meister an der Hochschule München und erwarb nach seinem Bachelor „Kindheitspädagoge“ noch einen Master zum Thema „Frühe Bildung“ an der Hochschule Schwäbisch Gmünd. Neben seiner Tätigkeit in Nördlingen ist der 35-jährige Pädagoge als Fortbildungsreferent in der Praxis tätig, wobei er primär die frühkindliche Bildung zum Thema hat.

Mit dem neuen Schulleiter wird ein überzeugter Teamplayer in das Direktorat einziehen. So engagierte er sich viele Jahre als Mitarbeitervertreter und als Leiter des Ressorts Öffentlichkeitsarbeit. Seine fachlichen und pädagogisch-didaktischen Erfahrungen sowie seine Vision von Schule bringt er auch als Mitglied des Konzeptionsteams des trägereigenen Lehrgangs zur Unterrichtsentwicklung ein. Als Lehrgangsleiter begleitet er seit Jahren Schulen bei der Schulentwicklung, wobei er auch seinen eigenen Horizont erweitert. Dabei ist allen seinen Tätigkeiten gemein, dass sie am Mitmenschen ausgerichtet sind und Pädagogik und Schule weiterdenken.

Der neue Schulleiter will Vorbild sein

In seiner Dissertation an der Universität Augsburg evaluierte Timo Meister die Wirksamkeit des Lehrgangs zur Schulentwicklung „Streck deine Hand aus“, woraus er auch Prinzipien für seine Arbeit als Schulleiter und für sein Führungsverständnis ableitet. „Die individuelle Wirksamkeitserforschung eines jeden Lehrenden ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Unterrichtsentwicklung an einer Schule“, sagt Timo Meister und fügt an, „dabei sehe ich mich in der Verpflichtung Vorbild zu sein und mich, meinen Unterricht und mein Wirken an der Schule, selbstkritisch zu reflektieren“. (AZ)