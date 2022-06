Die Nördlinger Hütte in Tirol ist wieder geöffnet

Die Berghütte der Nördlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins hat im Juni geöffnet. Die höchste Hütte des Karwendels ist nun wieder begehbar.

Die Sektion Nördlingen des Deutschen Alpenvereins hat ihre Berghütte in Tirol am 1. Juni eröffnet. Der langjährige Hüttenwart Tobias Müller und die Sektion Nördlingen haben mit vielen Helfern die Hütte aus ihrem Winterschlaf befreit. Der Anschluss an Strom, Gas, Wasser und Abwasser wurde gelegt beziehungsweise ist vorbereitet, wie der Verein in einer Mitteilung bekannt gibt.

Die Wege, auf denen es letzte Reste von Altschnee gibt, wurden wieder begehbar gemacht, sodass es wieder ein Erlebnis ist, die höchste Berghütte des Karwendels auf 2238 Metern zu besuchen. Auf der Terrasse kann man, bei einem Kaiserschmarrn und einem Gläschen Wein oder Bier erleben, wie die Sonne abends farbenprächtig hinter der Zugspitze untergeht.

So kommt man zur Nördlinger Hütte in Tirol

Die Zustiege über Reith oder Seefeld sind wieder passierbar. Wer möchte, kann aber auch den kürzeren Weg nehmen und mit der Seefelder Rossbahn zur Bergstation, auf 2041 Meter, fahren und von dort über den alpinen Weg zur Nördlinger Hütte wandern.

Diese ist auch der Ausgangspunkt für die mehrtägige anspruchsvolle Bergtour auf dem Karwendel-Höhenweg.

Am Samstag, 9. Juli, findet ein Berggottesdienst mit Stadtpfarrer Benjamin Beck und der Nördlinger Stadtkapelle statt. Hierfür fährt ein Bus nach Seefeld. Bei dem Besuch der Hütte gebe es zurzeit keine speziellen Corona-Einschränkungen, es sei aber anzuraten, sich jeweils über die aktuellen Regeln zu erkundigen, zum Beispiel unter www.alpenverein.de, so der Verein. (AZ)