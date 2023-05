Nördlingen

18:00 Uhr

Tourismus: Aus diesen Ländern kommen die Besucher Nördlingens

Die meisten ausländischen Übernachtungsgäste in Nördlingen kamen im Jahr 2022 aus Großbritannien.

Plus Die Britinnen und Briten führen 2022 die Hitliste der ausländischen Übernachtungsgäste an. In einem Bereich liegt Nördlingen über dem bayerischen Durchschnitt.

Die meisten ausländischen Übernachtungsgäste kamen im vergangenen Jahr aus Großbritannien: Insgesamt 3315 Übernachtungen von Britinnen und Briten hat die Tourist-Info 2022 in Nördlingen registriert. Damit haben die Gäste von der Insel sogar die Spanier überholt, die zuletzt die Hitliste anführten. Doch warum zog es 2022 so viele Briten ins Nördlinger Ries? Eine Frage, die auch der Chef der Tourist-Info, Daniel Wizinger, in der vergangenen Sitzung des Nördlinger Stadtrates nicht beantworten konnte: "Wir können uns darauf auch keinen Reim machen." Sicher ist: Das Ries wird demnächst aller Voraussicht nach sogar im britischen Fernsehen zu sehen sein.

Auch ohne besondere Marketingmaßnahmen scheinen die Briten Nördlingen und die Region entdeckt zu haben. Man habe zumindest nichts in Auftrag gegeben, erklärte Wizinger. Er berichtete, dass zuletzt ein Team der britischen BBC in Nördlingen gewesen sei, um einen Beitrag über den Geopark Ries zu drehen. Die Spanierinnen und Spanier stellen laut Wizinger die zweitgrößte ausländische Gruppe an Übernachtungsgästen, gefolgt von den Österreichern. Doch der überwiegende Teil der Gäste, die in den Betten der Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen der Rieskratermetropole schlummern, kommt nach wie vor aus Deutschland.

