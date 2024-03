Um die musikalische Zukunft in Nördlingen ist es nicht schlecht bestellt

Beim Frühlingskonzert der Knaben- und Stadtkapelle stehen die Nachwuchstalente im Mittelpunkt. OB Wittner positioniert sich gegen die Kürzung von Musikunterricht.

„Wir sind aufgeregt, wir sind so aufgeregt!“, riefen die Schüler der Bläserklasse zu Beginn des Konzerts im Takt. Das Sprechstück „Herzlich Willkommen“ bildete den Auftakt des Frühlingskonzerts des Vororchesters der Knaben- und Stadtkapelle Nördlingen am Sonntag. Die Veranstaltung fand im Klösterle in Nördlingen statt und die Zuhörer im voll besetzten Saal waren gespannt auf die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker. Auch die Bläserklassen spielten auf der Veranstaltung unter der Leitung von Oliver Körner, der die Schülerinnen und Schüler von seiner Frau übernommen hat.

Die Bläserklasse 1 präsentierte anschließend an das Sprechstück das Lied „Festzug“, bevor Oberbürgermeister David Wittner eine Begrüßungsrede hielt. Er sagte, dass es um die musikalische Zukunft nicht schlecht bestellt sei, wenn man die Nachwuchstalente des Abends so sehe und lobte somit das Engagement der jungen Musikantinnen und Musikanten. Im Verlauf der Rede sprach er über die Pläne der bayerischen Landesregierung, die Stunden für musische Fächer in den Grundschulen zu kürzen. Er bekannte sich klar gegen dieses Vorhaben und versprach, dass sich Nördlingen trotzdem um eine gute musische Ausbildung der Schülerinnen und Schüler bemühen würde. Nach großem Applaus aus dem Saal betonte Wittner noch, wie ihn diese Bestätigung aus den Zuschauerreihen in seiner Meinung unterstützt.

Bläserklassen spielen beim Frühlingskonzert in Nördlingen

Nach der Begrüßung folgte der Auftritt der Bläserklasse 2, die sich an anspruchsvollere Stücke wagte. Die Schülerinnen und Schüler begannen mit dem Stück „Let's Play“, fast zum Einspielen, wie Oliver Körner augenzwinkernd das Stück ankündigte. Weiter ging es mit einem längeren Musikstück, dem Musikantenmarsch. Der Auftritt der Bläserklasse wurde von „Rock Around The Clock“ abgerundet, einem Lied, das laut dem Lehrer der Klasse noch bis kurz vor dem Auftritt von vielen der Schülerinnen und Schüler gefürchtet wurde.

Als Nächstes war das Vororchester der Knaben- und Stadtkapelle an der Reihe, ebenfalls unter der Leitung des Stadtkapellmeisters Oliver Körner. Auftakt bei diesem Auftritt war der Militärmarsch „Marsch König Friedrich des Großen“, gefolgt von der laut Körner eher weihnachtlichen „Parade of the Wooden Soldiers“, einem technisch anspruchsvollen Stück, und dem sommerlichen "36,5 Grad Celsius".

Stabenmarsch als Zugabe

Nach den beschwingten ersten drei Stücken wurden die erfolgreichen Teilnehmer der D1- und D2-Prüfung geehrt. Die D1-Prüfung wurde von Luisa Gaugler, Annie Gaag und Helene Lindner aus der jungen Stadtkapelle sowie von Tim Nagel, Sebastian Schmidt, Benjamin Box, Luca Holzinger, Paul Sieber, Henry Wagner, Anton Kienberger, Lukas Hach und Adrian Soldner aus der Knabenkapelle erfolgreich abgelegt. Eva Bruglachner, Mitglied der jungen Stadtkapelle, legte als Einzige erfolgreich die D2-Prüfung ab.

Danach ging der Auftritt des Vororchesters weiter mit den Stücken „Lohengrin“ und „Shake It Off“. Das Konzert wurde mit einer Zugabe beendet. Das Orchester spielte den Stabenmarsch, der sichtlich nochmals die Stimmung von allen im Saal hob.