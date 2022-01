Nördlingen

vor 46 Min.

Umfrage in Nördlingen: Was wünschen Sie sich für das Jahr 2022?

Plus Ein bewegtes Jahr geht zu Ende – Zeit, um die Menschen in der Nördlinger Fußgängerzone nach ihren Wünschen für das kommende Jahr zu befragen.

Von Alicia Geiger

Das neue Jahr 2022 steht nun vor der Tür, und mit dem Jahreswechsel sind wie immer viele Hoffnungen und Wünsche verbunden, vor allem in einer Situation wie der momentanen Coronakrise. Was wünschen sich die Menschen für die nächsten zwölf Monate? Wir haben in der Nördlinger Innenstadt einige Passanten zu ihren Hoffnungen und Ideen für das kommende Jahr 2022 befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

