Umfrage: Was war das Interessanteste an den European Championships?

Vom 11. bis zum 21. August finden in München die Europameisterschaften statt. Eine Umfrage zu den Höhepunkten des Wettbewerbes.

Die Europameisterschaften hielten Spannung und Erfolge für die deutschen Sportlerinnen und Sportler bereit. Auf dem Programm standen verschiedene Sportarten, von Leichtathletik über Beachvolleyball bis hin zum Tischtennis. Mit Interesse haben viele Menschen die Wettbewerbe verfolgt und sich über die positiven Ergebnisse für Deutschland gefreut. Was fanden Sie am spannendsten, und wird man selbst durch die Profis motiviert? Wir haben einige Passantinnen und Passanten in der Nördlinger Innenstadt befragt.

Jenny Glatz, 24, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

"Ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Den 5000-Meter-Lauf der Frauen fand ich am interessantesten. Außerdem habe ich das Schwimmen, den Dreisprung, den Weitsprung sowie das Springen vom 20-Meter-Brett verfolgt. Ich mache selbst Sport, und man wird schon motiviert durch das Zuschauen. Es spornt einen einfach an."

Elene und Karl Schabert, 71 und 78, Mertingen Foto: Alicia Geiger

"Wir sind begeistert und haben viel angeschaut. Unser Highlight war der 4x100-Meter-Lauf und der Sieg von Konstanze Klosterhalfen. Insgesamt waren wir ja die Besten. Es ist klasse, dass das alte Gelände in München wieder aktiviert und nichts Neues gebaut wurde, der Charme stimmt. Das alles motiviert einen natürlich, wir sind mit dem Rad hergefahren."

Herrmann und Christiane Theis, beide 69, Blieskastel (Saarland) Foto: Alicia Geiger

"Wir haben fast täglich geschaut, immer am Spätnachmittag. Der 3000-Meter- und der 5000-Meter-Lauf mit Konstanze Klosterhalfen waren sensationell, aber auch Stabhochsprung und der Dreisprung waren spannend. Das alte Stadion in München war großartig, alles war familiär, die Atmosphäre klasse. Das ist Hochleistungssport, wir selbst hätten Angst um die Gesundheit."

Marlen Bibel, 16, Reimlingen Foto: Alicia Geiger

"Ich habe schon ein bisschen in die Europameisterschaften hineingeschaut, aber ich muss sagen, nur die letzten Tage. Vor allem der Staffellauf und der Speerwurf waren für mich spannend. Im Allgemeinen motiviert es einen selbst dazu, mehr Sport zu treiben, wenn man im Fernsehen die ganzen Hochleistungssportler und ihre Erfolge sieht."

