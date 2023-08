Nördlingen

Umgestürzte Bäume und Großeinsatz auf Festival: Unwetter wütet in Nördlingen

Plus Ein heftiges Unwetter trifft Nördlingen am Donnerstagabend. Keller laufen voll, ein Baum stürzt auf ein Auto und auf dem Motorrad-Festival werden zehn Personen verletzt.

Sturmböen und Starkregen haben Nördlingen am Donnerstagabend hart getroffen. Die Einsatzkräfte waren bis in die Nacht im Einsatz. Keller mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden. In der Altstadt und in der Oskar-Mayer-Straßen fielen große Äste auf Autos, weshalb Einsatzkräfte auch dort helfen mussten. Am Bleichgraben wurde ein Baum gesichert. Besonders gefragt waren BRK, Feuerwehr und Polizei auf dem Biker-Festival am Nördlinger Flugplatz.

Nördlingens Feuerwehrkommandant Marco Kurz gab am Freitagmorgen einen Überblick über die Unwetterlage. Auf dem BigBikeMeet arbeitete nach dem Unwetter am Abend der größte Teil der Einsatzkräfte mit rund 50 Personen der Feuerwehren Nördlingen und Baldingen. Die Feuerwehr habe das Gelände gesichert. Zu dem Zeitpunkt klang das Unwetter bereits ab. Der Wind ließ nach, es regnete Kurz zufolge jedoch noch stark.

