Unbekannte Person bricht in Nördlinger Recyclinghof ein

Eine bislang unbekannte Person ist zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in das Gelände des Recyclinghofes in Nördlingen und anschließend in den Bürocontainer eingebrochen. Daraus wurden nach Angaben der Polizei dann etwa 150 Euro Bargeld, ein Laptop und Pkw-Schlüssel entwendet. Die Person oder Personen verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

