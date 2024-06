Nördlingen

Unbekannter sticht in Fahrradreifen in Nördlingen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer hat beobachtet, wie jemand die Reifen eines Fahrrads in der Straße An der Lach in Nördlingen zerstochen hat?

Ein Unbekannter hat in Nördlingen die beiden Reifen eines in der Straße An der Lach abgestellten Fahrrades zerstochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstag, 19.45 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon 09081/2956-0. (AZ)

