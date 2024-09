Vandalismus-Serie in Nördlingen: Wieder Autos zerkratzt, Schaden bei 10.000 Euro

In Nördlingen sind erneut Autos zerkratzt worden. So teilt die Polizei mit, dass Am Hohen Weg und bei den Kornschrannen insgesamt fünf Autos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden sind. Den entstandenen Schaden schätzt man auf etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081-2956 0 entgegen. Wie berichtet, war es bereits im Juli und August es an mehreren Stellen im Nördlinger Stadtgebiet zu ähnlichen Fällen gekommen. So hatte ein Unbekannter in den Nächten zum 7. Juli und zum 1. August zugeschlagen und insgesamt rund 25 Fahrzeuge, unter anderem im Herkheimer Viertel, beschädigt. Ende August wurden rund 50 Autos zerkratzt. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis