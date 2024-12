Verletzte bei Zusammenstoß auf der B29

Auf der Bundesstraße 29 sind am frühen Dienstagmorgen zwei Autos zusammengeprallt. Wie die Polizei miteilt, ereignete sich der Unfall gegen 05.15 Uhr als eine 44-jährige von Pflaumloch kommend an der Abzweigung in Richtung Wallerstein abbiegen wollte. Um diese Uhrzeit war die Ampelanlage vor Ort noch nicht eingeschaltet. Lediglich das gelbe Blinklicht war aktiv. Beim Abbiegen nach links übersah die Frau das entgegenkommende Wagen eines 60-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Die Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall mittelschwer und kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Nördlingen wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen. Beide Autos waren nicht mehr fahrfähig und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. (AZ)

