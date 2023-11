Von Bonanza bis Tatort: Welche Inhalte werden aus kirchlicher Sicht transportiert?

Durch Serien wie Bonanza, Lindenstraße und Tatort werden Inhalte transportiert, in denen Luibl kirchlichen Bezug sieht. Warum sie wie Ersatzfamilien sein können.

Dr. Hans Jürgen Luibl war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand nicht nur Leiter er Evangelischen Stadtakademie Erlangen und Professor. für Medienkommunikation, Medienethik und Digitale Theologie an der Erlanger Universität, sondern auch theologisch-pädagogischer Vorstand in der Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern. Der intensive Umgang mit Unterhaltungsmedien war ein Element seiner anspruchsvollen professionellen Aktivitäten. Mit seinem Vortrag „Bonanza und die Lindenstraße“ ließ er die kleine Zuhörerschar, die der Einladung des Evangelischen Bildungswerks und des Tutzinger Freundeskreises gefolgt war, an den Früchten seiner Forschung teilhaben.

Mit einem Einspieler aus der längsten Westernserie „Bonanza“ zeigte Luibl, wie spezifische Inhalte transportiert wurden: Das patriarchalische, männerdominierte Familienbild der 50er und 60er Jahre ließ Frauen nur als Randfiguren auftreten. Ben Cartwright, verwitwetes Familienoberhaupt und Besitzer der Ponderosa-Ranch, war dreimal verheiratet gewesen, seine Frauen, die Mütter seiner drei Söhne, treten als Figuren der Vorgeschichte nur mittelbar in Erscheinung. Luibl sieht darin einen Hinweis auf das religiöse Urverständnis von Amerika, die evangelikale Frömmigkeit, die Frauen nur als Ehefrau und Mutter anerkennt, und die Möglichkeit, dass Ehen anders als durch Tod aufgelöst werden könnten, nicht akzeptiert.

Hans Jürgen Luibl spricht in Nördlingen über seine Forschung

Der - gegen Widerstände – selbst erarbeitete Wohlstand und das eigene Stück Land namens Ponderosa, das ursprünglich Indianerland war, und verteidigt werden muss, spiegeln den klassischen amerikanischen Traum wider. Der Kapitalismus, wichtige geistige und gesellschaftliche Doktrin im Kalten Krieg, tritt in dem von den Cartwrights praktizierten protestantischen Arbeitsethos ins Blickfeld: Der Faule ist ein Sünder. Dazu kommt: Weiße Männer kultivieren die Welt.

Im Einspieler wird auf das Paradies Bezug genommen, den Ort der Sündlosigkeit. Luibl sieht die mit dem Alten Testament ererbte Erzähltradition jüdischer Immigranten wirksam werden. "Fast alle Gründer der großen Hollywood-Studios sind östlich von Wien zur Welt gekommen" heißt es im Begleittext zu einer Ausstellung im Jüdischen Museum Wien.

Wenn es im Fernsehen die Ersatz-Familie gibt

Luibl geht auf die „Lindenstraße“ (1985 bis 2020) ein. Hier kommt alles zur Sprache, was sich in unserem Ambiente abspielt. Das Publikum erfährt Lebenshilfe anhand des Beispiels und Vorbilds der Fernseh-Ersatzfamilie – keine Flucht aus der Wirklichkeit, sondern eine Form, damit zurechtzukommen. Luibl nennt das „parasoziale Interaktion“: Tröstlich, begleitend, wird Komplexität reduziert, werden Situationen erlebt und gemeistert. „Eine der schönsten Auferstehungsgeschichten“ findet der Referent in der Schlussszene der Lindenstraße.

Bei den deutschen Serien war in der Anfangszeit Waffengewalt verpönt, aber im „Tatort“ findet laut Luibl jede Frage ihre tröstliche Antwort: Die Welt besteht weiter. Trost ist die klassische Aufgabe der Kirchen. Trost und Tatort haben also mit dem lieben Gott zu tun: Die verbreitete Einschätzung der Fernsehserien als „seicht“ oder „Kitsch“ erscheint dem Medienwissenschaftler und Theologen fragwürdig. Er fragt sich, ob die Kirchen hier nicht Spielräume verspielt hätten.

In der Frage- und Diskussionsrunde ging es unter anderem um die verschiedenen Pfarrersserien, die – so Luibl –Erwartungen des Publikums an die Kirche formulieren.