vor 17 Min.

Was die Menschen mit der Nördlinger Mess' verbinden

Plus Der Auftakt der Mess' in Nördlingen rückt immer näher: Menschen in der Altstadt schildern ihre Erinnerungen, Erwartungen und sagen, was ihnen dort fehlt.

Von Marlene Eberhardt Artikel anhören Shape

Die Kaiserwiese wird sich ab dem 10. Juni mit der Nördlinger Mess‘ wieder in einen Magneten für Groß und Klein aus dem Nördlinger Umland verwandeln. Aber was genau verbinden die Menschen mit dem Volksfest? Wir haben uns einmal in der Nördlinger Altstadt umgehört.

Als der Schauplatz noch Innenstadt war und sich das Riesenrad bis Anfang der 1960er-Jahre nahe des Daniels in den Himmel streckte, daran erinnert sich Heinz Kesselbaur, 71-jähriger Nördlinger: „Früher war’s schöner als jetzt, aber recht eng.“ Heute reize ihn nur noch das Maibock-Bier im Maierschen Biergarten oder ein Gang an den Ständen entlang. Ein Bekannter von Kesselbaur erzählt, dass er den Weg nur noch für die Bundeswehr-Taschentücher auf sich nehme.

