Was ein 3000 Jahre altes Schwert über Nördlingens Geschichte verrät

Plus Archäologen stoßen bei Ausgrabungen auf ein Achtkantschwert aus der Bronzezeit. Was das Ries so denkmalreich macht und welche Bedeutung solch ein Schwert hatte.

Von Verena Mörzl

Eine Zeitreise rund 3000 Jahre zurück in der Geschichte Nördlingens: Statt einer Altstadt, Wohnquartieren und großen Industriegebieten siedeln einzelne Menschengruppen oberhalb der Flüsse, vermuten Historikerinnen wie Nördlingens Stadtmuseums-Leiterin Andrea Kugler. Die Menschen beschäftigten sich damals bereits dank der fruchtbaren Böden mit Landwirtschaft und Viehhaltung. Die Wissenschaft hat auch herausgefunden, dass es hierarchische Strukturen gegeben hat, mit Anführern quasi. Wurde einer solchen Anführerfamilie zu ihrer Bestattung ein rund 80 Zentimeter langes Bronzeschwert ins Grab gelegt? Nicht nur mit diesen Fragen beschäftigt sich seit etwas mehr als einer Woche das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München, nachdem Archäologen in Nördlingen mit ebendiesem Schwert auf eine kleine Sensation gestoßen sind.

3000 Jahre altes Schwert in Nördlingen ausgegraben

Die Archäologen graben seit Monaten an mehreren Orten in Nördlingen. Bevor neue Firmenhallen gebaut werden und dafür der Boden abgebaggert wird, muss der Grund untersucht werden. Immer wieder stoßen die Fachleute auf Bodenschätze. So war es auch in der zurückliegenden Woche, als die Bronzewaffe gefunden wurden. Für die Experten gilt nicht nur der Fund an sich, sondern auch der gute Zustand des Schwerts als Sensation. Die Bronze hat sich zwar grünlich verfärbt, doch sonst weist das Schwert kaum einen Makel auf.

