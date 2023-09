Nördlingen

12:00 Uhr

Umfrage in Nördlingen: Was hat Ihnen die meiste Freude im Sommer bereitet?

Plus Am Wochenende wird es noch einmal warm, doch dann neigt sich der Sommer dem Ende zu. Wir wollten wissen: Welche schöne Erinnerung haben Sie an diesen Sommer?

Von Alicia Geiger

Nicht nur die großen Ferien, sondern auch der Sommer kommt langsam aber sicher zu seinem Ende. Jetzt, wenn es schon langsam herbstlich wird, können wir auf viele schöne Erlebnisse zurückblicken. Doch was war für Sie am schönsten an diesen Sommer? Was ist Ihre liebste Erinnerung, an die warmen Tage? Wir waren in der Nördlinger Innenstadt um herauszufinden, was die Höhepunkte der Bürgerinnen und Bürger in diesem Sommer waren.

"Das Schönste an meinem Sommer war, dass ich gleich zwei davon hatte. Ich war von Februar bis April in Brasilien, wo es schon so warm war, und ich habe das Wetter dann auch mit nach Deutschland gebracht. Die Wärme, der blaue Himmel, das war schon sehr schön und das eben noch so viel länger als normal. Das hat mir definitiv sehr gutgetan." Gloria Egner, 64, Reimlingen

