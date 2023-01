Nördlingen

06:00 Uhr

Was nehmen sich die Rieser für 2023 vor?

Plus Mehr Sport, weniger Süßigkeiten, mehr Disziplin: Bei vielen Menschen startet das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Was nehmen sich Passanten in der Nördlinger Innenstadt vor?

Von Pauline Herrle

Ein neues Jahr hat begonnen – weitere 365 Tage mit neuen Chancen und Möglichkeiten. Viele Menschen fassen am Silvesterabend gute Vorsätze, an die sie sich im neuen Jahr halten wollen. Doch wie können solche guten Vorsätze aussehen? Und klappt die Umsetzung im neuen Jahr dann wirklich? Wir waren in der Nördlinger Innenstadt unterwegs und haben die Passanten zu diesem Thema befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

