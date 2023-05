Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an das Stabenfest?

Am Wochenende beginnt das Stabenfest, das mit dem Stabenzug am Montag seinen Höhepunkt feiert. Wir haben in Nördlingen nachgefragt, was Passanten mit dem Fest verbinden.

Mit dem Jahrhunderte alten Brauch des Stabenfests in Nördlingen verbinden viele Rieserinnen und Rieser schöne Erinnerungen. Doch was sind ihre schönsten an das Kinderfest? Was gefiel ihnen bislang am besten? Wir haben einige Passantinnen und Passanten in der Nördlinger Innenstadt zu Ihren Erfahrungen mit dem Nördlinger Stabenfest befragt.

Erinnerungen an das Nördlinger Stabenfest

Monica Lahm, 57, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

„Ich wohne noch nicht immer in Nördlingen, aber ich war schon auf dem Stabenfest. Der Umzug und die Abendveranstaltungen sind immer Highlights. Leider waren meine Kinder schon zu groß, um das alles komplett mitzuerleben. Aber ich denke wirklich, dass es sich um eine sehr schöne Tradition handelt.“ (Monica Lahm, 57, Nördlingen)

Lena Fuchs, 31, Fremdingen Foto: Alicia Geiger

„Staben ist doch was sehr Schönes. Als Kind bin ich auch beim Stabenumzug mitgelaufen, das war sehr schön damals, daran erinnere ich mich noch. Ansonsten schaue ich heute natürlich nur noch zu, aber der Umzug ist schon immer das Größte und der Höhepunkt des Festes.“ (Lena Fuchs, 31, Fremdingen)

Neirna Streun, 63, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

„Staben war eigentlich immer mein Leben, von meiner Kindheit an. Jetzt, wenn meine Enkel dabei sind, kommt jedes Mal auch wieder meine eigene Kindheit auf. Ich war schon immer da dabei und bin stolz, dass auch meine Nichten und Enkel das sind. Diese Tradition bleibt hoffentlich noch sehr lang erhalten und wir können sie weitergeben.“ (Neirna Streun, 63, Nördlingen)

Josef Richter, 81, Marienbad Foto: Alicia Geiger

„Meine Zeit auf Staben ist schon ein paar Tage her. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Umzug, an das frische Grün dort und letzten Endes auch an die Spiele auf der Kaiserwiese danach. Ja, das hat man natürlich alles schon noch in guter und freudiger Erinnerung, auch, wenn es nun doch schon lange her ist.“ (Josef Richter, 81, Marienbad)