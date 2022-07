Nördlingen

12:30 Uhr

Welche Tipps haben Sie gegen Hitze?

Plus In der kommenden Woche soll es noch heißer werden, als in dieser: Temperaturen von bis zu 34 Grad werden im Ries erwartet. Wie kühlen sich die Rieser ab?

Von Alicia Geiger

Die Sonnenanbeter freuen sich: Nächste Woche soll es so richtig heiß werden. Aber auch dem größten Hitzefreund wird es mal zu viel. Wir wollten von Passanten in der Nördlinger Innenstadt wissen, was sie bei solchen Temperaturen machen: Was sind die besten Tipps bei Hitze?

