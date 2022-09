Wie die Gaspreise alle Heizalternativen verteuern

Plus Viele Menschen wollen nicht mehr mit fossilen Brennstoffen heizen. Welche Auswirkungen hat das auf die alternativen Branchen?

Über 4000 Gasanschlüsse gibt es laut Erdgas Schwaben derzeit in der Kernstadt von Nördlingen. Ein Großteil davon sind Privathaushalte, aber auch Gewerbe ist inbegriffen. Bei rund 7000 Haushalten überwiegt also Gas als fossiler Brennstoff. Wie eine Studie der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft zeigt, übernahm das Heizen mit Erdgas im Landkreis Donau-Ries 2020 sogar 63 Prozent der Wärmeerzeugung.