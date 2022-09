Nördlingen

Wie groß ist das Risiko eines weiteren Asteoriden-Einschlags?

In Nördlingen trifft sich ein Verein, der bereits 1871 gegründet wurde. In einem öffentlichen Vortrag geht um die Gefahren aus dem All für die Zukunft.

Der Oberrheinische Geologische Verein (OGV) ist eine ehrwürdige Institution, er wurde bereits 1871 im heutigen Gaggenau gegründet. Bereits zum vierten Mal hielt er seine Tagung in Nördlingen ab, es war die 141. seit der Vereinsgründung. Wissenschaftler und Interessierte kamen dabei im Ries zusammen, um sich bei Vorträgen und Exkursionen auszutauschen. Ein Vortrag fand auch öffentlich im Klösterle statt - und dabei ging es um grundlegende Fragen. Die Gründer des OGV waren Koryphäen der Geowissenschaften aus dem Großherzogtum Baden, aber auch fachkundige "Freunde der Geologie und Mineralogie" aus Baden, die "sich aus Beruf oder Neigung für die geologischen Verhältnisse des Vaterlandes interessieren". Fachleute aus dem südwestdeutschen Raum schlossen sich an. Eberhard Fraas aus Stuttgart wurde sogar "Sekretär" des Vereins, und spätestens seit seinen Publikationen über den "schwäbischen Vulkanismus" (Ries, Steinheim) ist der OGV in der Riesforschung aktiv. Rieser Themen wurden zuletzt durch die Rieser Autoren (Heike Burkhardt, Stefan Hölzl, Kurt Kroepelin, Oliver Sachs, Karl Wimmer) in Jahrespublikationen des OGV beschrieben. Der langjährige Präsident der Vereinigung, Professor Dr. Richard Höfling, von der Universität Erlangen-Nürnbergs ist einer der Verantwortlichen für das Gelingen des Projekts "Geopark Ries". Referent arbeitet beim Institut für Planetenforschung Ein öffentlicher Abendvortrag gehört zum Ablauf der Tagungen des Vereins. Referent war im Nördlinger Klösterle Diplom-Geologe Ulrich Köhler vom Institut für Planetenforschung Berlin, einer Einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Sein Thema war: "Über das Ries zum Mond und weiter zu den Asteroiden: Erforschung, Gefahren, Chancen". Der OGV folgte damit seiner alten Devise eines möglichst breiten thematischen Angebots mit dem Ziel, der erstaunlichen "Evolution" von Erkenntnissen gerecht zu werden, die sich seit den früheren OGV-Tagungen in Nördlingen 1903, 1924 und 1970 ergeben haben. Die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer erlebten einen international erfahrenen, für sein Fach begeisterten Experten, der den Stolz auf die wissenschaftlichen und technischen Leistungen seiner Einrichtung nicht verbarg. Seine Begeisterung wurde nachvollziehbar angesichts des neuesten Bildes vom Planeten Neptun sowie dessen Ringen und Monden und weiterer interstellarer Fotografien. Ulrich Köhlers Credo: "Es ist Grundlagenforschung, was wir betreiben." Es geht um die Frage: "Wie einmalig ist unser Sonnensystem?" Eine Unzahl von Faktoren muss zur rechten Zeit am rechten Ort zusammenkommen, damit Bewohnbarkeit entsteht. "Gibt es Leben nur auf unserer winzigen blauen Kugel? Wie ist es entstanden? Woher kommen die Kohlenstoffmoleküle, ohne die es kein Leben gibt? Von Asteroiden?" Der Vorsitzende des Oberrheinischen Geologischen Vereins, Professor Dr. Richard Höfling, bedankt sich bei Referenten Diplom-Geologe Ulrich Köhler mit einer Flasche Riesling. Foto: Friedrich Woerlen Asteroid wird gerammt Die Kraterforschung bringt wichtige Erkenntnisse über Zusammenhänge, zum Beispiel auf das Alter der Impakte, auf erloschenen Vulkanismus auf dem Mond, auf das Vorkommen von dauernd tiefgefrorenem Eis. "Wenn man davon Treibstoff gewinnen könnte - das wäre ein Lottogewinn!", charakterisierte Referent Köhler die Denkweise der Experten. "Ein Dorf auf dem Mond" als Ergebnis? Wie groß ist das Risiko, dass sich ein Ereignis wie der Riesimpakt oder der viel gewaltigere Chicxulub-Krater, der Jahrmillionen vorher im jetzigen Golf von Mexiko entstand, wiederholt? Inzwischen gibt es DART (Double Meteorit Redirection Test), ein aktuelles Projekt am Asteroiden Didymos, dessen "Zwilling" Dimorphos gerammt werden soll, verbunden mit Messung der erzielten Bahnabweichung. Erkenntnisse erwartet man dabei auch bezüglich der Festigkeit der an der Kollision beteiligten Körper. Lesen Sie dazu auch Nördlingen Plus Alexander Gerst: Erst ins Ries, dann auf den Mond? Aus der - nach den eigenen Worten des Referenten - "im Schweinsgalopp" vorgetragenen Menge von Daten, Fakten, Zusammenhängen und Erwartungen - ist aus aktueller Einsicht ein Gedanke besonders hervorzuheben: Wichtig ist vor allem internationale friedliche globale Zusammenarbeit. Alles wird zunichtegemacht, wenn Nationalismus und Imperialismus die Zivilisation zerstören.

