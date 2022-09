Nördlingen

vor 17 Min.

Wie sich die erhöhten Energiepreise auf die Nördlinger Fitnessstudios auswirken

Dirk Berger (links) und Fabiola Hopp führen Fitnesstudios in Nördlingen. Die gestiegenen Energiepreisen machen ihnen besonders zu schaffen.

Plus Fitnessstudios sind mehr von der Preissteigerung für Energie betroffen als andere Branchen. Welche Maßnahmen die Nördlinger Unternehmen getroffen haben.

Von Alicia Geiger

Die hohen Energiepreise belasten alle Firmen, doch einige mehr als andere. Branchen, in denen Energie oder Elektronik eine große Rolle spielen, sind selbstverständlich besonders betroffen. So auch Fitnessstudios, in denen nun einmal viel Elektronik benötigt wird. Wie gehen die Nördlinger Sportunternehmen damit um?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen