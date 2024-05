Nördlingen

Willy Astors Auftritt in Nördlingen – zwischen Applaus und Verballhornung

Kabarettist Willy Astor trat am Vatertag in Nördlingen auf.

Plus Kabarettist Willy Astor bewegt sich in Nördlingen zwischen Wortwitzen und Zweideutigkeiten, die Klassik muss viel einstecken. Dem Publikum gefällt es größtenteils.

Von Friedrich Wörlen

Von „Komik“ spricht man, wenn eine Erwartung enttäuscht wird und wenn diese Enttäuschung zum Lachen reizt. Besonders komisch ist es, wenn die „Enttäuschung“ einerseits erwartet wird, andererseits aber doch überrascht. 445 Personen waren es mindestens, die am Abend des Vatertags im Nördlinger Klösterle Komisches von Willy Astor erwarteten. Sie wurden nicht enttäuscht. In der „Aufwärmrunde“ lobte er Nördlingen als Geburtsstadt von Gerd Müller – selten habe er einen netteren Menschen getroffen – und auf irgendeine Weise kam er über die Stadionhymne „Stern des Südens“ auf die Idee, das „wunderschöne Nördlingen“ mit einem eigenen Lied zu bedenken, mit dem Text: „Bleib so wie du bist“.

Mit Kalauern jeden Niveaus, Wortwitzen, „Wechstabenverbuchslungen“, falscher – besser: eigenwilliger – Anwendung oder Aussprache von Fremdwörtern, willkürlichen Aussprachevarianten, Zweideutigkeiten und Eindeutigem diesseits und jenseits der Gürtellinie ging es weiter durch den Abend, über den hier nur streiflichtartig berichtet werden kann.

