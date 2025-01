Wissen Sie, was ihr Kind online so macht?

Medienpädagoge, IT-Experte, Digitaltrainer und Spiegel-Bestseller Autor des Buches „Allein mit dem Handy“ Daniel Wolff, war an der Realschule Maria Stern einen ganzen Tag lang zu Gast. Am Vormittag informierte er die Schülerinnen und Schüler in altersgerechten Workshops über Fake News, Social Media und Handynutzung. Am Nachmittag stand ein Vortrag für die Lehrkräfte auf dem Programm, in welchem Daniel Wolff den Erwachsenen verdeutlichte, was für die Kinder und Jugendlichen aus deren Sicht das Faszinierende am Handy ist und warum es deshalb so schwer, ist es aus der Hand zu legen. Zum Abschluss des Tages fand am Abend ein sehr gut besuchter online-Elternvortrag statt. „Wissen Sie eigentlich genau, was Ihre Kinder im Internet so machen? Diese Frage war der Ausgangspunkt des Vortrags, in dem es neben vielen Informationen mit AHA-Effekt für die Eltern auch wertvolle, lebensnahe Tipps zum Umgang mit dem Handy gab. Die vielfältigen Kommentare der Eltern im Nachgang des Vortrags zeigten, dass das Bedürfnis nach fundierter Information sowohl für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern immens war und ist. Der Realschule Maria Stern ist es, dank dieses Infotags mit Digitaltrainer Daniel Wolf, gelungen einen wertvollen Beitrag zu sinnvoller Handynutzung und dem Umgang mit Social Media bei Jugendlichen zu leisten.

